2020-21 sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezon için çok hareketli bir dönem geçirmek istemese de, acil bölgelere hamleler yapılacak. Hatta sarı-lacivertli takımın lig mücadelesi biter bitmez sonuç ne olursa olsun iki bölgeye takviyeler hızlıca olacak.

Sarı-lacivertlilerin, yeni sezon için direkt ilk 11’de oynayacak stoper ve forvet istediği öğrenildi. Buna göre, bu sezon Samatta’dan istediği verimi alamayan, Cisse ile vedalaşması beklenen, Thiam, Frey ve Ademi gibi isimleri yeterli bulmayan Fenerbahçe’de tecrübeli bir golcünün alınması hesaplanıyor. Hatta ayrılıklara göre ikinci bir forvetin daha takıma katılması mümkün görünüyor.





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Savunma hattında da hamleler planlanıyor. Lemos ve Tisserand’dan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, Attila Szalai’yi mutlaka bir sene daha kadroda tutmak istiyor. EURO 2020 sonrası teklif ne olursa olsun Szalai’nin kalması düşünülüyor.

Szalai’yi geliştirecek

Ancak, Macar savunmacının yanına deneyimli ve direkt 11 oynayacak bir stoper gelmesi planlanıyor. Hatta 30’lu yaşlarında Avrupa futboluna hakim bir defans oyuncusunun Szalai’yi de geliştireceği aktarılıyor.

Her iki transferin de sezon başı kampı başlamadan bitirilmesi ve takıma hızlıca adapte olarak bu sezonki bazı sıkıntların tekrar etmemesi amaçlanıyor.

Milliyet







