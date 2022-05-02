Fenerbahçe'de transfer harekâtı başladı: Stopere Pape Abou Cisse geliyor!
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, olası Kim-Min Jae ve Attila Szalai ayrılıkları durumunda stoperdeki boşluğu dolduracak ismi Yunanistan'da buldu: Pape Abou Cisse... Olympiakos'ta hocası Pedro Martins'le arası açılan ve kadro dışı kaldığı iddia edilen Senegalli savunmacı için görüşmelerin başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ancak Şampiyonlar Ligi bileti için hedefini sürdüren Fenerbahçe 'de şimdiden gelecek sezonun planlaması başladı. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ve Jöachim Löw gibi iki dev isimle görüşürken bir yandan da scout ekibiyle takıma mali katkı sağlayacak transfer çalışmalarına devam ediyor.
Adaylar belirlendi
Kim-Min Jae ve Attila Szalai ikilisinden birini sezon sonunda satması beklenen Kanarya'da bu boşluğun dolması için adaylar belirlenirken, listenin en üst sırasında komşudan bir isim var: Pape Abou Cisse... Yunan devi Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'le arası açılan ve kadro dışı kaldığı iddia edilen 26 yaşındaki oyuncu için Kırmızı-Beyazlılar'la ilk temasın gerçekleştiği öne sürüldü.
1.98'lik dev stoper
Olympiakos'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.98'lik stoper için henüz kulüpler arasında bir anlaşma olmadığı belirtilse de yakın zamanda daha ciddi adımların atılabileceği de gelen haberler arasında.
Cisse kimdir?
Adı: Pape Abou Cisse
Doğum tarihi: 14 Eylül 1995
Ülkesi: Senegal
Kulübü: Olympiakos
Sözleşmesi: 30 Haziran 2024
Mevkiisi: Stoper
Oynadığı takımlar: Pikine, Ajaccio, St.Etienne, Olympiakos
Milli Takım : Senegal (11 maç 1 gol)