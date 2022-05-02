Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ancak Şampiyonlar Ligi bileti için hedefini sürdüren Fenerbahçe 'de şimdiden gelecek sezonun planlaması başladı. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ve Jöachim Löw gibi iki dev isimle görüşürken bir yandan da scout ekibiyle takıma mali katkı sağlayacak transfer çalışmalarına devam ediyor.

Adaylar belirlendi

Kim-Min Jae ve Attila Szalai ikilisinden birini sezon sonunda satması beklenen Kanarya'da bu boşluğun dolması için adaylar belirlenirken, listenin en üst sırasında komşudan bir isim var: Pape Abou Cisse... Yunan devi Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'le arası açılan ve kadro dışı kaldığı iddia edilen 26 yaşındaki oyuncu için Kırmızı-Beyazlılar'la ilk temasın gerçekleştiği öne sürüldü.

1.98'lik dev stoper

Olympiakos'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.98'lik stoper için henüz kulüpler arasında bir anlaşma olmadığı belirtilse de yakın zamanda daha ciddi adımların atılabileceği de gelen haberler arasında.

Cisse kimdir?

Adı: Pape Abou Cisse

Doğum tarihi: 14 Eylül 1995

Ülkesi: Senegal

Kulübü: Olympiakos

Sözleşmesi: 30 Haziran 2024

Mevkiisi: Stoper

Oynadığı takımlar: Pikine, Ajaccio, St.Etienne, Olympiakos

Milli Takım : Senegal (11 maç 1 gol)



