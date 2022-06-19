Yeni sezon öncesi tüm eksiklerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe , 10 numara için Lincoln'ü, kanada da Bruma'yı almıştı. SarıLacivertliler, şimdi de merkez orta saha ile uzun süredir sıkıntı çektiği forvet pozisyonunu doldurmak adına çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Jorge Jesus, savunmanın önünde daha önce de hocalığını yaptığı William Carvalho'yu listesinin 1 numarasına koymuş durumda...

10 milyon Euro'nun üstünde

Real Betis'le sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Carvalho'nun, takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Portekizli oyuncuyla yapılan görüşmelerde olumlu ilerlemeler kaydedildi ancak en büyük sorun, 30 yaşındaki yıldızın yüksek bonservis bedeli. Carvalho'nun kulübü Betis'in, oyuncusu için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisi bulunuyor. Kanarya, buradan istediği sonucu alamaz ise diğer adaylara yönelmeyi planlıyor. Birçok adayın bulunduğu forvet transferinde son olarak Jesus'un yakından tanıdığı, Brezilya'nın Botafogo takımında oynayan Erison gündeme gelmişti.

Aday sayısı fazla

23 yaşındaki Erison'un kontratı 2023 sonunda bitiyor ve 5 milyon Euro'ya serbest kalma bedeli var. Kanarya, karşı taraftan indirim bekliyor. Bonservisi elinde olanlardan İtalyan Andrea Belotti ve Artem Dzyuba'yla pazarlıklar devam ediyor. 2024'e kadar kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden Benfica'dan Haris Seferovic ve Flamengo'dan Gabigol için de şartların sonuna kadar zorlanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.







