Fenerbahçe 'de 26 Haziran'daki olağan kongre sonrasında başkan seçilecek, ardından da takımın yeni sezondaki hocası belli olacak. Ali Koç görevine devam edecek gibi çalışmalarını sürdürürken, transfer için de görüşmeler yürütülüyor. Savunmada yaşanan zaaflar nedeniyle Szalai'nin yanına tecrübeli stoper arayan Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılan David Luiz'le pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor.

Celta'yla temastalar

Orta saha için ise ilk aday Milli futbolcu Okay Yokuşlu. Geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Brom'da geçiren ve iyi performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncunun transferi zor gözükse de bonservisini elinde bulunduran Celta igo ile temaslar kuruldu.

Sporar B planı

Hücumda ise 3 isim için yoğun mesai harcanıyor: Visca, Sporar ve Muriç... Visca için bastırılırken, Muriç'in de kiralanması adına Lazio'ya teklif iletildi. Kosovalı golcü, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak. Sporar da Muriç'in B planı olarak listede. Sloven oyuncu için Sporting'le yapılan kiralama görüşmeleri bir an olsun kesilmedi.