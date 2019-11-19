Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yaklaşan ara transfer dönemi önces Ali Koç idaresindeki yönetim kuruluna mesaj gönderdi.

Fenerbahçe yönetimi Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürürken, çok sıcak bir karşılık buldu. takvim.com.tr'de yer alan habere göre Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise şu gelişmeler yaşandı. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz cuma günü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım için görüşmelerin startını verdi. Milli Takım'daki iki yıldızın menajerleri ile görüşüldü.

Sarı-Lacivertli takımda 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun temsilcilerinin istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi.







