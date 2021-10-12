Pazar günü oynanacak haftanın maçı için Fenerbahçe cephesinde en merak edilen konular, Vitor Pereira’nın sağ stoperde kimi oynatacağı, Gustavo’nun yanında kime görev vereceği ve santrafor olarak kimi sahaya süreceği.

Serdar Aziz’in mili takımdan gözünden sakatlanarak geri dönmesiyle Vitor Pereira’nın Nwakame karşısında kimi oynatacağı maçın kilit sorusu olarak öne çıkarken, diğer merak edilen iki soru ise milli takımdan yorgun dönecek olan Enner Valencia oynamazsa gol bölgesinde formayı kimin giyeceği ve Gustavo’nın yanında kimin görev yapacağı.

3 SORU 3 CEVAP

1- Milli takımda sakatlanan Serdar Aziz oynayamazsa defansın sağı kime emanet edilecek?

2- Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı’ndan yorgun dönerse santrforda kim oynayacak?

3- Orta sahanın göbeğinde Luiz Gustavo’nun yanında hangi futbolcuya görev verilecek?

Milli takımdan sakat dönen Serdar Aziz’in görev yapamaması durumunda Vitor Pereira’nın Nwakame karşısında Filip Novak, Nazım Sangare veya yetişmesi durumunda Marcel Tisserand’tan birine bu kritik görevi vermesi bekleniyor.

Ülkesi Ekvador’un milli maçından yorgun gelip Trabzon kafilesine katılacak Enner Valencia 90 dakika oynayamazsa santraforda Mergim Berisha, Serdar Dursun ve süratiyle aralara girebilecek Diego Rossi’den biri santrafor görevi üstlenecek. Valencia’nın ise ikinci 45 dakikada görev alması bekleniyor.

Bakasetas’la eşleşmesi muhtemel Luis Gustavo’nın yanında ise son haftalarda hırslı ve istekli oynayan Mert Hakan Yandaş, sakatlıktan dönen Jose Sosa veya Miha Zajc’tan biri görev alacak.