Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin önemli takviyelerinden Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi. Başarılı oyuncu iki hafta sonra deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Yusuf Dursun
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Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin önemli takviyelerinden Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi. Başarılı oyuncu iki hafta sonra deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Yusuf Dursun
Detaylar geliyor...
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