Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!

Fenerbahçe'ye, Zenit maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan ve yerini Eljif Elmas'a bırakan Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi.

13 Şubat 2019, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin önemli takviyelerinden Tolgay Arslan'da yırtık tespit edildi. Başarılı oyuncu iki hafta sonra deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Yusuf Dursun

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