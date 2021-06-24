Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon takımın başına geçecek ismi büyük bir aksilik olmazsa pazartesi günü açıklayacak. Başkan Ali Koç da "Alman ve Portekiz ekolüne baktığımızı söylemiştik. Sen Alman ya da Portekizli değilsin diye de bakmıyoruz. Sürpriz olabilir" açıklamasını yapmıştı. Şimdi ise Sarı Lacivertli taraftarlar, bu sürpriz ismin kim olacağı konusunda beklemeye geçti. Son olarak gündeme gelen Nenad Bjelica'dan sonra Paulo Fonseca da listeye girdi. Roma sözleşmesi biten ve Tottenham’a imza atacakken son anda İngiliz ekibinin anlaşmadan vazgeçtiği Portekizli Fonseca, Ukrayna kariyeri ile tanındı.





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Temaslar sürüyor

Roma sonrası takım arayışlarını sürdüren Fonseca ile önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayabileceği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Hırvat Bjelica için de temasların sürdüğü öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Bjelica ve Fonseca için menacerler aracılığı ile nabız yokladığı belirtildi. Kanarya'nın gündemine daha önce; Rafa Benitez, Paola Souza, Marco Silva, Lucian Favre gibi isimler gelmişti.

Yusuf Dursun





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