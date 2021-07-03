Fenerbahçe 'de başkan Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını, yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünde bir hoca olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine gündeme birçok isim geldi. Rafael Benitez'den tutun Alman Milli Takımı'yla yollarını ayıran Joachim Löw'e kadar birçok isim yazıldı, çizildi. Sonuç olarak sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile anlaşma sağladığını açıkladı.





İŞTE FENERBAHÇE'DE RAFAEL BENITEZ İLE BAŞLAYAN SÜREÇTE GÜNDEME GELEN TEKNİK ADAMLAR

Joachim Löw

Yıllar önce Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrıldı. Yeni sezonda takım çalıştırmayacağını söylüyor.

Lucian Favre

İsviçreli hoca için çok çaba harcandı. Ancak Favre, Türkiye'de çalışmak istemediği için teklifi kabul etmedi.

Rafa Benitez

Yıllık 3 milyon 750 bin Euro teklif edildi. Kamuoyu tepkisi ve yüksek bütçe isteyince vazgeçildi. O da Everton'la anlaştı.

Andre Villas-Boas

Görüşmelerde senelik ücret talebi 5 milyon Euro civarındaydı ve bütçeyi de yüksek tutması, planları bozdu.

Paulo Fonseca

Yakın zamanda anlaşmanın sağlandığı belirtildi ama Fonseca'nın çalıştığı şirket, bu iddiaları yalanladı.





Nuno Espirito

Espirito için menaceri Mendes'le temasa geçildiği bildirildi. İstekleri ekonomik yapıyı etkileyeceği için vazgeçildiği söyleniyor.

Zlatko Dalic

Geçen sezon da düşünüldü. Hırvatistan'ın hocasının 2022'ye kadar milli takımda kalacağı konuşuluyor.

Luis Castro

Shakhtar’dan ayrılan tecrübeli hocanın teklifi reddettiği öne sürüldü. Castro'nun, Katar'dan yüksek kontratlı kulüplere yöneldiği konuşulmuştu.

Marco Silva

Senelik 2.2 milyon Euro verildi, kesin cevap için beklemesi söylendi. Kulübe verdiği süre dolunca rotayı İngiltere'ye çevirdi, Fulham'a gitti.

Nenad Bjelica

Hırvat hocayla yeniden görüşüldüğü ama B Planı olarak tutulduğu bilgisine ulaşılmıştı.





Vladimir Petkovic

İsviçre, Fransa'ya elenirse Fenerbahçe ile anlaşacağı iddia edilmişti, İsviçre yoluna devam etti. Petkovic’ten açıklama gelmedi.

İgor Angelovski

Kuzey Makedonya'nın hocası, ilk görüşülen isimler arasındaydı. Antalya tatilinde teklif beklediği iddia edilmişti.

Slaven Bilic

Senelik 3.7 milyon Euro’ya anlaştı. Çin kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemedi ve bu sebepten Kanarya'ya gelemedi.





"Yarım kalan işi tamamlamaya geldim"

5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Vitor Pereira kulübün resmi internet hesabında yayınlanan açıklamasında, "Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır" dedi.

"2 yıllık anlaşma KAP'a bildirildi"

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP'a gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi.

"Taraftar büyük tepki gösterdi"

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira ’nın getirildiğini açıkladı, sosyal medyada taraftar ayağa kalktı. Uzun süredir teknik direktör bekleyen Fenerbahçeliler, Portekizli hocanın getirilmesine tepki gösterdi. 'Biz Pereira için Emre'yi mi harcadık', 'Vitor Pereira zaten gelmişti bu takıma', 'Vizyon buysa şimdiden geçmiş olsun Fenerbahçem' 'Vitor Pereira getireceğinize Yılmaz Vural'ı getir' gibi tepkiler vardı.



