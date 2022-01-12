Vitor Pereira'nın görevine 20 Aralık'ta son verildi. Aradan 20 günden fazla süre geçti. Taraftarlar, yeni teknik adamın kısa süre içinde açıklanmasını beklerken, Ali Koç, “1-2 hafta içinde hocamız belli olur” diyerek henüz kimseyle anlaşma aşamasına gelmediklerini dile getirdi. Başkan, hedefteki isimlerle yüz yüze görüşmeler yapmak için dün harekete geçti. Koç’un ilk olarak Joachim Löw ile bir araya gelmesi bekleniyor. Alman çalıştırıcı senelik 6 milyon Euro’dan kapıyı açsa da bu rakamı 4 milyon Euro’ya kadar indirdi. Ancak tecrübeli teknik adam, ikna olmak için kendisine sağlıklı bir proje sunulmasını ve geniş bir transfer bütçesi verilmesini de istiyor. Ali Koç, yüz yüze yapacağı görüşmede anlatacaklarıyla Löw’e ‘Evet’ dedirtmeye çalışacak.

Kovac’ın önceliği İngiltere ve Almanya

Başkan Koç’un Avrupa turunda görüşme yapması beklenen diğer isim Jorge Jesus. Portekizli çalıştırıcının planı, sezon sonuna kadar dinlenmek. Yine de kendisine sunulacak şartlara göre kararını değiştirebilir. Listedeki adaylardan Niko Kovac’ın önceliği İngiltere ya da Almanya’da bir takımın başına geçmek. Hırvat hoca, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yine de Kovac ile de yüz yüze görüşme yapılması bekleniyor. Ali Koç’un bu isimlerden biri ile el sıkışamaması halinde, yaz döneminde anlaştığı ancak kulübünden izin alamadığı için imza attıramadığı Slaven Bilic’le masaya oturup, kendisine imza attırması muhtemel.

Yusuf Dursun