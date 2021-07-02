Fenerbahçe 'de dün sezonun ilk antrenmanı gerçekleştirildi. Ancak Sarı-Lacivertliler'de önce pazartesi, sonra da cuma (bugün) günü açıklanması beklenen teknik direktör konusunda halen somut adım atılmadı. Hâl böyle olunca da Sarı-Lacivertliler, ilk idmanında hocasız kaldı. Kanarya, daha önce Slaven Bilic ile görüşmüş ancak Çin ekibi Bejing Guoan, Hırvat teknik adamı bırakmamıştı. Marco Silva, görüşmeleri durdurup, başka kulüplerle temasa geçti, dün de Premier Lig takımı Fulham ile anlaştı. İgor Angelovski ile Nenad Bjelica'nın beklemede olduğu bilgisine ulaşılırken iki hoca, Fener’in B planı olarak gözüküyor.

Petkovic'in sonucuna göre...

Ancak ön plana çıkan isim olan ve 2010-2011 sezonunda Samsunspor'u çalıştıran İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic'ten yanıt gelmesinin beklendiği öne sürüldü. Petkovic'in ekibi, EURO 2020'de son 16 turunda Fransa'yı elerken, bugün çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak. İsviçre'nin EURO 2020’deki durumuna göre Petkovic konusunda Sarı-Lacivertli ekibin somut adımlar atabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.