Süper Lig'in corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından Fenerbahçe yönetimi yeni teknik adam arayışlarına ve yeni sezon yapılanmasına hız verdi. Sarı Lacivertli camiada her ne kadar Erol Bulut ismi de bir adım önde gözükse de her an sürpriz bir isim açıklanabilir. Maddi imkanlar da Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlayan ayrı bir durum.

Fenerbahçe'de bu süreçte bir çok isim gündeme geldi. İlk olarak altyapı ile A takım arasında köprü görevi görecek bir isim ile anlaşmak istediklerini açıklayan yönetim, Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın kapısını çaldı. İzmir ekibi sezon sonuna kadar Koşukavak ile yola devam etmek istediklerini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. Sarı Lacivertliler bu gelişmenin ardından rotayı Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'na çevirdi. Ancak buradan da somut bir olumlu yanıt gelmedi.

Fenerbahçe için Emre Belözoğlu da gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun oyuncu-antrenör olarak sezon sonuna kadar takımı yönetmesi ve sezon sonunda da yeni gelecek teknik adamın teknik ekibinde yer alması gündeme geldi. Bu konuyla ilgili de somut bir adım olmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Volkan hiç gündeme gelmedi

Erol Bulut'un ise sezon sonuna kadar sözleşmesi olması Fenerbahçe'nin şu durumda hamle yapma şansını aza indiriyor. Sarı Lacivertli ekipte bu gelişmeler yaşanırken Volkan Demirel isminin hiç gündeme gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Sezon başında aktif futbolculuk kariyerine son veren Ersun Yanal döneminde takımın teknik kadrosunda yer alan ve bu sürede lisans kurslarına giden Demirel'in ismi hiç gündeme gelmedi. Genç antrenör yaptığı her açıklamada bir gün teknik direktör olmak istediğinden sık sık bahsediyordu.

Brezilya ekolü de konuşuldu

Hatta bu süreçte Fenerbahçe'nin eski isimleri Alex, Zico, Aurelio ve Luciano'dan oluşan bir teknik heyet kurulması da konuşuluyordu.

İlgili Haberler Recep Niyaz'dan son dakika Fenerbahçe isyanı

Anelka da görev alabileceğini belirtmişti

Türkiye'ye gelen en sansayonel transferlerden biri olan Anelka da, sosyal medya üzerinden yönetime mesaj vermiş ve Fenerbahçe için görev almak istediğini belirtmişti.