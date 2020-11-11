Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de sakatlık problemi olan isimlerin de durumları belli oldu.

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel ise takımla idmanlara başladı ve Barcelona kafilesinde yer alacak. Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed ise takıma dahil oldu ve Barcelona kafilesinde olacak.