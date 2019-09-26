Süper Lig’de 6. haftada Galatasaray deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de tüm gözler kadro yapısında olacak.

Sakatlıklar nedeniyle önemli eksikleri olan teknik direktör Ersun Yanal, maçı orta sahada kazanmak istiyor. Yanal’ın bu alandaki en büyük güvenceleri ise Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Max Kruse. Deneyimli teknik adam, bu 3 ismin tecrübesi ve pas oyunundaki ustalığını kullanmayı amaçlıyor.

Rakamlara bakıldığında da hem istatistik hem de skor katkısı olarak üçlünün önemi görülüyor. Ayrıca Gustavo, Emre ve Kruse’un yaş ortalamalarıyla takıma kattığı deneyim de gözlerden kaçmıyor.

Sadece Fenerbahçe’nin değil, Süper Lig’in de en deneyimli 3 orta sahasının toplam yaş ortalaması; 34.3. Bu yüzden Galatasaray önündeki en büyük koz Ersun Yanal’ın elindeki tecrübeli orta sahalar olacak.

31 yaşındaki Kruse, 33 yaşındaki Gustavo ve 39 yaşındaki Emre ile ortaya ilerleyen yaşına rağmen olgun futbolu ile parlayan kaliteli bir orta saha çıkıyor. Son Ankaragücü maçında gelen 2. golde de Gustavo topu kapmış, Emre pozisyonu hazırlamış, Kruse de Muriç’e harika bir asist yapmıştı.

Gustavo ve Emre’nin Ankaragücü karşısında top kapma başarıları, Kruse’nin de hücumdaki etkinliği derbi öncesi anlamlı duruyor. Gustavo, Ankaragücü önünde 90 dakikada 4 top kazanırken, Emre 3 top çaldı. Kruse de 9 şut ve 1 asistle maçı tamamladı.

Sezonun ilk 5 haftasında 5 asist yapan Alman yıldız Kruse ile kaptan Emre 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynuyor. Transferin son gününde takıma katılan Brezilyalı futbolcu Gustavo da henüz 2 lig maçına çıktı ve 180 dakika sahada kalarak formayı hemen kaptı.

(Milliyet)