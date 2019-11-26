Fenerbahçe'nin 12 haftalık performansı, çok eleştirilen 2017-18 sezonuyla benzerlikler taşıyor. Son Malatya beraberliğinin ardından taraftarlar, "Madem bu durumlara düşecektik, Aykut Kocaman neden gönderildi?" sorusunu sormaya başladı. Sarı-lacivertlilerin ligin en çok gol atan takımı olup sezonu ikinci tamamladığı 2017- 18 sezonunun ilk 12 haftasında takım 20 puan toplamıştı. Yanal yönetimindeki Kanarya, aynı süreçte 21 puan topladı. Sürpriz mağlubiyetlerle zirve fırsatını her seferinde elinin tersiyle itti.

YENİ VALBUENA RODRİGUES Mİ OLACAK?

Kocaman'ın Alper'i ikinci santrfor oynatması, iki ön libero olarak Mehmet Topal-Souza'yı yan yana kullanması en çok eleştirildiği konular olarak öne çıkıyordu. Yanal ise Malatya deplasmanına 4 ön libero ve forvette Alper'le başlayarak sürprize imza attı. Aykut Kocaman, takımın yıldızı Valbuena yerine Aatif'ı 11 oyuncusu yaparken, Fransız oyuncuyu kulübeden oyuna almayı tercih ediyordu. Ersun Yanal, Malatya'da aynı bölgede Garry Rodrigues yerine Tolga Ciğerci'yi tercih etti. (Sabah)



