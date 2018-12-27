Fenerbahçe'de takıma psikolojik destek verilecek

Ersun Yanal, devre arası kampının programını titizlikle yapıyor. Yanal, futbolcularını sadece kondisyon ve taktik olarak ikinci yarıya hazırlamayacak.

27 Aralık 2018, Perşembe 06:18
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Fenerbahçe'de takıma psikolojik destek verilecek

Ersun Yanal, devre arası kampının programını titizlikle yapıyor. Yanal, futbolcularını sadece kondisyon ve taktik olarak ikinci yarıya hazırlamayacak.

Deneyimli teknik adam, ilk devrede yaşananların ardından moralman dibe vuran öğrencilerine psikolojik destek de sağlayacak.

Ersun Yanal, futbolcularını tatile, “İyice kafanızı toplayın. Futbolu unutup, ailenizle güzel bir şekilde vakit geçirin” sözleriyle yolladı.

57 yaşındaki çalıştırıcı, kötü geçen ilk yarının izlerini silmek için her şeyi yapmaya hazır. Başarılı teknik adam, 3 Ocak’ta başlayacak olan Belek kampında gerekli görmesi halinde takıma profesyonel anlamda psikolojik destek sağlamayı da değerlendiriyor.

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