Fenerbahçe 'de Fatih Karagümrük maçında son kez Kadıköy'ün çimlerine çıkan Berke Özer'e takım arkadaşları veda etti. Kulübü ile sözleşmesi sona eren kaleci Berke Özer, Fatih Karagümrük maçında Kadıköy'de son kez boy gösterdi. Maç sonunda Instagram hesabından 'sarı-lacivert kalp' paylaşımı yapan genç file bekçisine takım arkadaşları veda etti.

ERTUĞRUL ÇETİN: BU KALP SENİ UNUTUR MU?

Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" şeklinde yazarak veda etti. Sarı-lacivertli takımın üçüncü kalecisi Ertuğrul Çetin de "Bu kalp seni unutur mu?" ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Berke Özer, 11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki eldiven, bu sezon Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig 'de 14 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.







