Fenerbahçe’de Ozan Tufan ve Altay Bayındır’ın ardından Attila Szalai de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper, Leicester tarafından yakın takibe alındı. Mavi-Beyazlılar’ın, Szalai’nin Macaristan’ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai’nin Fenerbahçe’deki performansının da takip edileceği kaydedildi.

3 özelliği ön planda

Leicester’ın stoper hattında Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Wesley Fofana ve emektar kaptan Wes Morgan bulunuyor. Son dönemde 3’lü savunmayı tercih eden Brendan Rodgers, zaman zaman orta saha oyuncularını savunmaya çekmek zorunda kaldı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü’nün takımdan ayrılma ihtimali de belirince, Leicester transferde önceliği stopere verdi. Attila Szalai’nin de en önemli adaylardan biri olduğu, sol ayağını kullanması, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktığı vurgulandı. Listede Lens’in 20 yaşındaki savunmacısı Loic Bade’nin de bulunduğu kaydedildi.

Bonservis 246 milyon TL!

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai’nin satılması düşünülmüyor. Ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir. Leicester, geçen ekim ayında Wesley Fofana için St.Etienne’e 35 milyon Euro (345 milyon TL) ödemişti. Fenerbahçe’nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon Euro’dan (246 milyon TL) açması bekleniyor. 2019’da Maguire’ı 87 milyon Euro’ya (855 milyon TL) Manchester United’a satan İngiliz ekibi, Liverpool’un takibindeki Çağlar Söyüncü’yü de yüksek bir bedelle gönderebilir. Bu durumda Fenerbahçe’nin istediği rakamla masaya oturmaları muhtemel.

EURO 2020 beklenecek

Fenerbahçe Yönetimi, yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler için yol haritasını belirledi. Buna göre 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 öncesi hiçbir teklifin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Birçok kulübün izlediği Ozan Tufan ve Altay Bayındır, Ay-Yıldızlılar’la; Attila Szalai ise Macaristan ile bu dev turnuvada boy gösterecek. Yönetim, 3 yıldızın EURO 2020 performansıyla piyasalarını daha da artırmalarını umuyor.

Yusuf Dursun