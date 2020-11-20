Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun ‘’Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul” dediği Fabio Luciano, Fenerbahçe’nin önüne Santos’un 18’lik harika çocuğu Kaio Jorge’yi getirdi. Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge’ye Emre Belözoğlu’nun hayran kaldığı öğrenildi.

SANTOS'U GERİ ÇEVİRDİ

31 Aralık'ta 2021'de Santos ile sözleşmesi sona erecek Jorge'nin babası, oğlunun yüksek ücretle bir takıma gitmesini istedi. Bunun üzerine Jorge, Santos'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Jorge'nin, yaşına rağmen çok yönlü bir forvet olduğu Belözoğlu'nun bu oyuncu için özel mesai harcamaya hazır olduğu iddia edildi. Menajeri olan babası ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

ÖNCE JORGE İKNA EDİLECEK

Fenerbahçe'nin Jorge ile anlaşıp sözleşmesinin bitmesini bekleyebileceği ya da Santos kulübü ile anlaşma yoluna gidebileceği de gelen haberler arasında.

BREZİLYA'DA TANINIYOR

Jorge 18 yaşında olmasına rağmen ülke Brezilya'da çok iyi tanınıyor. Brezilya U17'de 10 maçta 6 gol attı. (Takvim)