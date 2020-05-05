Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Türkiye'deki alt liglerde oynayan birçok oyuncuyu listesine aldı. Listede en çok dikkat çeken isimlerse, Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile Bucaspor'un 2002 doğumlu santrforu Barış Sungur. İki isim için de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gölcükspor ve Bucaspor başkanlarıyla görüştü.

Sarı-lacivertliler, başkanlar arasında geçen görüşmelerde aşama kaydetse de corona virüs nedeniyle liglere verilen aradan dolayı transfer süreci anlaşma sağlanamadan durdu.

Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek, 21 yaşında ve orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapıyor. 1 metre 83 santimetre boyundaki İsmail'in kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek.

Almanya doğumlu Barış Sungur ise Bucaspor altyapısından yetişti. Barış'ın takımıyla olan sözleşmesi de Haziran 2022'de bitecek.

TRT Spor



