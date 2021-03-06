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Fenerbahçe'de sürpriz Caner Erkin gelişmesi!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Caner Erkin, Göztepe maçında oyundan çıkarken verdiği tepki sonrası geçici olarak kadro dışı bırakılmıştı. Birkaç hafta takımdan ayrı kalması beklenen Caner için sportif direktör Emre Belözoğlu harekete geçti.

06 Mart 2021, Cumartesi 01:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de sürpriz Caner Erkin gelişmesi!

Tecrübeli oyuncu, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarında görev yapmadı, idmanlarda takımdan ayrı çalıştı. Ancak Novak’ın bekleneni verememesi nedeniyle gözler yeniden Caner’e çevrildi. Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun affedilmesi için harekete geçti. Erol Bulut’un da buna sıcak baktığı ve Milli oyuncunun para cezasıyla takıma dönebileceği öğrenildi.

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