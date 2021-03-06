Tecrübeli oyuncu, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarında görev yapmadı, idmanlarda takımdan ayrı çalıştı. Ancak Novak’ın bekleneni verememesi nedeniyle gözler yeniden Caner’e çevrildi. Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun affedilmesi için harekete geçti. Erol Bulut’un da buna sıcak baktığı ve Milli oyuncunun para cezasıyla takıma dönebileceği öğrenildi.



