F.Bahçe’de Caulker’ın da alınmasıyla takımdaki stoper orijinli oyuncu sayısı 7’ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu.

Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar Aziz ve Caulker’la sayı 7’ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.

SAVUNMA BÖLGESiNDE iLK YOLCULAR LEMOS VE ZANKA

Listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık’ın satılmayıp kiraya verilmesi, performansına göre önümüzdeki yıl sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Beklerde, sol stoperde ve gerekirse ön liberoda oynayabilen Tisserand’ın kalma ihtimali yüksek. Szalai’nin satılmaması durumunda Caulker’in Serdar Aziz’le forma rekabeti yaşaması bekleniyor. (Hürriyet)







