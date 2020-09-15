Transferde bombaları ardı ardına patlatan ve neredeyse hiç bonservis ödemeden transfer dönemini kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe'de son sezonlarda çok ciddi sorunların yaşandığı stoper bölgesindeki rotasyon güven verecek seviyeye geldi.

Zanka'nın geri dönmesi, Lemos ve Tisserand transferleri derken, Sarı Lacivertliler'de toplam 5 savunmacı oldu. Gökhan Gönül'ün de zaman zaman göbekte oynayabildiği düşünüldüğünde Erol Bulut'un elinde çok ciddi bir rotasyon şansı bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin şu anki stoper rotasyonu:

Zanka

Serdar Aziz

Sadık Çiftpınar

Mauricio Lemos

Marcel Tisserand





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