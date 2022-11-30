Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe , Jorge Jesus ve ekibi tarafından hazırlanan transfer listesi doğrultusunda çalışmalarına start verdi. Sarı lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı kadroyu devre arasında bozmak istemezken, savunma takviyesi için Ali Koç ve yönetimine istediği isimleri iletti.





Bir yandan takıma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, diğer yandan futbolcularına gelen tekliflere yanıt veriyor. Şampiyonluk yolunda kadronun ocak ayında bozulmasını istemeyen teknik ekip ve yönetim, İngiliz ekibinden gelen sürpriz teklifle karşı karşıya kaldı.





Enes Alıç'a yakın takip

Alt ligleri tarayarak buradaki yetenekleri takıma kazandırmak için çalışan Fenerbahçe, Bucaspor 1928’in sol beki Enes Alıç’ı takibe aldı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup’ta çıktığı 15 maçta başarılı bir performans sergilerken, 1 asist yaptı. Daha önce Buca’nın genç forveti Barış Sungur’u kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Enes için de teklif yapabilir.

Torino'nun hedefi Rossi

Uruguaylı futbolcu, bu sezon 25 maçın 22'sinde görev yaptı, 1194 dakika sürealdı. Rossi, 3 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Torino, bir süredir yakından izlediği 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçme kararı aldı. İtalyan basını, Bordo-Beyazlılar'ın ocak ayında Rossi için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon kiraladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisini 5.5 milyon Euro'ya almıştı. Yönetimin Rossi için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.





Inter, İsmail Yüksek'i takibe aldı

Avrupa devleri; Jorge Jesus’un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek’i de takibe aldı. Transfer piyasasında Arda Güler’in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken, en somut adım İsmail için geldi. Inter scoutlarının uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.

İngilizler Szalai'nin peşinde

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında stoper hattını güçlendirmek istiyor. Ancak bu bölgeye arayış sürerken, savunmanın en önemli ismi Attila Szalai’ye talip çıktı. Yaz döneminde İngiliz ekipleri Aston Villa ve West Ham’ın 24 yaşındaki stopere ilgisi vardı ancak taraflar arasındaki görüşmeler ileri seviyeye ulaşmadı. Szalai için yine İngiltere’den, bu kez Leicester City devreye girdi.





Dev rakamı gözden çıkardılar

Mavi-Beyazlılar bu sezon 15 lig maçında 25 gol yedi. Savunmada sıkındı yaşayan menacer Brendan Rodgers’in savunmaya takviye istemesi sonrası Attila Szalai, stoper adayları listesinin ilk sırasına yerleşti. Leicester, Macar savunmacı için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarttı. İngiliz ekibinin ocak ayında bu işi bitirmek için kısa sürede pazarlık masasına oturmaları bekleniyor.





ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'yi isteyen İngiliz ekibi Leicester, devre arasında Szala'yi göndermek istemeyen sarı lacivertlileri ikna etmek için farklı bir yol deneyecek. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin Szalai transferine onay vermeleri durumunda 20 milyon euroluk bonservisin yanında milli savunmacı Çağlar Söyüncü'yü de kiralık olarak vermek istiyor.

Fenerbahçe, bu sezon Jorge Jesus’un vazgeçilmezi olan tüm maçlarda oynayan Attila Szalai’yi sezon ortasında kaybetmek istemiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’i ikna edecek bir formül olabilir. Leicester ile sözleşmesini uzatmadığı için forma şansı azalan Çağlar Söyüncü, sezon başında Kanarya’nın gündemine gelmişti. Szalai’nin 20 milyon Euro’ya İngiliz ekibine gitmesi karşılığında Çağlar’ın da sezon sonuna kadar Fenerbahçe’ye kiralanması, Sarı-Lacivertliler’in bu transfere ‘evet’ demesini sağlayabilir.

Rahat nefes aldırır

Hem Ali Koç hem de yöneticiler, özellikle sezonun ikinci bölümünün ekonomik açıdan çok sıkıntılı geçeceğine yönelik açıklamalar yapmıştı. Eğer Szalai-Çağlar formülü hayata geçerse, Fenerbahçe hem 20 milyon Euro’luk gelirle rahat bir nefes alacak hem de en azından sezon sonuna kadar Macar yıldızın yerini yine üst düzey bir stoperle doldurmuş olacak.

İlgili Haberler Jorge Jesus sezon başında istedi devre arasında alıyor!



