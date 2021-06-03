Fenerbahçe Kulübü, yeni sportif direktörünü arıyor. Başkan Ali Koç’un önceki gün Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak yola devam etmeyeceklerini idari görev içinse kararını beklediklerini açıklamıştı. Belözoğlu ise dün yaptığı yazılı açıklamayla Fenerbahçe’ye veda etti.

4 yıl Fenerbahçe’de görev yaptı

Bunun üzerine yönetim Belözoğlu gitse de sportif direktörlük müessesini devam ettirme kararı aldı. Sarı lacivertlilerin mamasında bir çok isim olsa iki aday çok ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Önder Özen… 2005-2009 arasında Fenerbahçe teknik heyetinde çalışan Önder Özen, sportif direktörlük için düşünülen en güçlü aday. Özen, beIN Sports ile yollarını ayırdı. Ve kanalın kulislerinde de “Fenerbahçe ile anlaştı” haberleri dolaşıyor.





Beşiktaş’ta 1 yıl sportif direktörlük

Önder Özen, dönemin başkanı Fikret Orman’ın isteğiyle 2013-2014 sezonunda Beşiktaş’ta sportif direktörü olarak görev yaptı. Takımın başına Slaven Bilic’i getiren Özen’in en önemli transferi de bugün kulübün efsaneleri arasına giren Atiba oldu. 3 yıllık bir imza atarak büyük hedeflerle gelen Özen, 1 sezonun sonunda istifa ederek görevinden ayrıldı.

Kasımpaşa ve Göztepe’de hocalık deneyimi

Özen, 2015’te Kasımpaşa’nın teknik direktörlüğünü üstlendi ancak sadece 8 maç sürdü. Özen, 2016’da da 5 maçlık bir Göztepe macerası yaşadı. 51 yaşındaki Özen bu iki teknik direktörlük denemesinden sonra televizyon yorumculuğuna dönüş yaptı. NTV Spor’dan sonra beIN Sports’ta yorumculuk yapmaya başladı.

Avrupai örnek: Eröğüt

Fenerbahçe’nin sportif direktörlük için bir diğer adayı da Mustafa Eröğüt. Medipol Başakşehir’in CEO’luğunu yürüten Eröğüt, kulübün kurumsallaşmasında ve şampiyonlukla taçlanan istikrarlı çizgisinde önemli roller üstlendi. Avrupa Kulüpler Birliği’nde (ECA) Gençlik Çalışma Grubu üyesi ve UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyesi de olan Eröğüt, Türkiye’nin Avrupai sportif direktörlerinden biri olarak görülüyor. (Ajansspor)



