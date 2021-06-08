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Fenerbahçe'de Sporar hocayı bekliyor

Record Gazetesi, Fenerbahçe'nin, Andraz Sporar için harekete geçtiğini iddia etmişti. Kanarya'nın, Sloven forvet için acele etmeyeceği, takımın başına geçecek hocanın vereceği rapor sonrasında transferde resmi adımların atılacağı öğrenildi.

08 Haziran 2021, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Sporar hocayı bekliyor

Geçen sezon Samatta veCisse gibi net forvetlerinin formsuzluğu nedeniyle gol yollarında sorun yaşayan Kanarya yeni sezon öncesinde kadrosunu iki golcüyle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe 'nin listesi bir hayli genişken, Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Record, Andraz Sporar'ın, Sarı-Lacivertliler'in radarında olduğunu iddia etmişti.


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Braga opsiyonu kullanmayacak

Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan 27 yaşındaki forvet, geride bıraktığımız sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Braga'ya kiralanmıştı. Braga'nın bu opsiyonu kullanmayacağı ve tecrübeli santrforun, Sporting'e döneceği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin ise takımın başına geçecek hoca belli olmadan transferde acele etmeyeceği öğrenildi. Bu nedenle teknik direktörün imzası sonrasında Sporar için resmi adımların olabileceği vurgulandı.


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