İşte Sosa’nın oynamaması halinde Konya maçında görev yapması muhtemel adaylar;

Mert Hakan için fırsat

“Fenerbahçe orta sahası Mert Hakan’ın çevresine kurulacak” yorumları yapılıyordu. Ancak peş peşe patlayan transfer bombaları sonrası yıldız futbolcunun da sezonun hemen başında sakatlanması planları bozdu. Mert Hakan iyileşip hazır hale geldiğinde, Erol Bulut, Gustavo-Sosa-Ozan orta sahasını kurmuştu. 26 yaşındaki yıldız bu nedenle ilk 11’de aradığı şansı bulamadı. Sosa’nın sakatlığıyla birlikte Mert Hakan ilk kez önemli bir fırsatı eline geçirdi. Arjantinli’nin yerine ilk aday olabilir.

Ferdi Kadıoğlu 11’e dönebilir

Genç yıldız, sezonun ilk iki maçı olan Rize ve Hatay karşılaşmalarında 11’de görev yaptı. Ferdi önce kulübeye geçti ardından yaşadığı sakatlıkla gözden düştü. Özellikle Dimitris Pelkas transferi ve Yunan oyuncunun Fenerbahçe kariyerine hızlı bir giriş yapması, 21 yaşındaki futbolcunun formaya hasret kalmasına neden oldu. Sosa’nın yokluğunda Ozan’ın merkeze, Pelkas’ın ise 10 numara pozisyonuna geçmesi halinde sol kanatta Ferdi için bir yer açılabilir.

Samatta kanada Cisse forvete

Erol Bulut’un maçlarda oyuna yaptığı ilk hamle genelde Papiss Cisse’yi sahaya sürmek oluyor. Tecrübeli oyuncu özellikle Trabzonspor karşısında sonradan girerek 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyeti getirmişti. Bulut, aynı Trabzon mücadelesindeki gibi Samatta’yı kanada çekerek ileri uçta Cisse’yi görevlendirebilir. Bu sayede Konya karşısında Samatta-Cisse-Valencia’dan oluşan bir hücum hattı sahada olur. Ozan, Sosa’nın yerine geçer, Pelkas ise forvet arkasında görev yapar.

Arda Erol