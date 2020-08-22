Jose Sosa transferini açıklaması dört gözle beklenen Fenerbahçe, köstebek avına çıktı! Arjantinli yıldızla 2 yıllık anlaşma imzalayan Sarı- Lacivertliler hâlâ Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunmazken, antrenmanda ortaya çıkan görüntü büyük kriz yarattı. Sosyal medyayı sallayan karede, Sosa'nın Fenerbahçe formasıyla Samandıra'daki idmanda ısınma ko şusu yaptığı ve fotoğrafı çeken kişiye poz verdiği görülüyor. Fenerbahçe Yönetimi, fotoğrafı servis eden kişi ya da kişileri arıyor. Te crübeli futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın hâlâ neden yapılmadığı ise büyük merak konusu. Her şeye rağmen, uzun süren uğraşlar sonunda Sosa'yı antrenmanda Sarı- Lacivertli formayla görmek, Fenerbahçe taraftarına derin bir 'oh' çektirmiş durumda.