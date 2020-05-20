Sarı-Lacivertliler, koronavirüsten en çok çeken kulüplerin başında geliyor. Önce basketbol şubesine bulaşan virüs daha sonra futbol takımına sıçradı. Max Kruse hastalansa da sıkıntısız bir şekilde iyileşti. Tam saha çalışmaları başlamışken, peş peşe iki hafta yapılan testlerde de birer Samandıra Tesisleri personelinde virüse rastlanması, idmanların iptaline neden oldu. Ardından yönetici Burak Kızılhan virüs kaptı. Ancak sonunda müjdeli haber geldi. Önceki gün futbolcular, teknik ekip ve personel bir kez daha test için örnek verdi. Dün, tüm sonuçların negatif çıktığı açıklandı.

Antrenman programı hazır

Bu haber, başta futbolcular olmak üzere herkesin neşesini yerine getirdi. Oyuncular evden çıkıp yeniden arkadaşlarıyla birlikte idman yapacakları için son derece mutlu. Fenerbahçe, bugünden itibaren yeniden sahaya inecek. Ligin yeniden başlama tarihi olan 12 Haziran’a 1 aydan kısa bir süre kaldı. Sarı-Lacivertliler bu nedenle bir an önce takım çalışmalarına başlamak istiyor. Antrenörler Zeki Göle ve Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, bunun için detaylı bir antrenman programı hazırladı.