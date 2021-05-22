Önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "En iddialı takım biz olacağız" açıklamasını yapmış, Erol Bulut'un ayrılması sonrası Sportif Direktörlük pozisyonundan hocalığa geçiş yapan Emre Belözoğlu ile ilgili kesin ifadeler kullanmamıştı. Belözoğlu'nun görevinin Haziran ayında netleşeceğini belirten Başkan Koç ve kurmaylarının, teknik adam konusunda aday sayısını artırdıkları öğrenildi. Belözoğlu, tekrar Sportif Direktörlük rolüne dönmeyeceğini daha önce ifade ederken, teknik direktörlük için EURO 2020'den sonra Almanya'yı bırakacak Joachim Löw, Hırvatistan'dan ayrılacak Zlatko Dalic ve en son Dortmund'un başında olan Lucian Favre isimleri geçiyordu.

Tarih yazmıştı...

Bunlara ek olarak listeye, Macaristan'da Ferencvaros'u üst üste 3. kez şampiyon yapan ve geçen sezon kulübü 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına sokan Sergiy Rebrov girdi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 46 yaşındaki hocanın sözleşmesi, 2022'de bitiyor. Daha önce ülkesi Ukrayna'da Dinamo Kiev'in başında 2014-16 arasında 5 kupa kaldıran deneyimli çalıştırıcı, son dönemde kariyerinde zirve basamaklarını daha da hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyor.



