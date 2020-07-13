Fenerbahçe’nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Demir Grup Sivasspor maçına savunmada başladı. Sezon başından beri stoper ikilisinde istikrarı yakalayamayan Sarı-Lacivertliler’de, Demir Grup Sivasspor karşısında da bu sezon ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan’a şans verildi. Söz konusu mevkide bir çok isme şans verilen ve beklenen katkı alınamayan Fenerbahçe’de, orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo’nun ardından bu pozisyonda Ozan Tufan da görevlendirilmiş oldu. Ozan, ligin 30.haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin büyük bir bölümünde ise stoperde forma giymişti.

Penaltı yaptırdı

Mücadelenin 9.dakikasında Emre Kılınç’a Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet veren OzanTufan, rakibinin ikinci golü de kendi bölgesinden bulmasına engel olamadı. Oyunun 44.dakikasında Mustapha Yatabare’nın pasını iyi değerlendiren Emre Kılınç, Sivasspor’un ikinci golünü kaydetmesini bildi.