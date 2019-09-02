Fenerbahçe, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı. 37 yaşındaki isim de jübile kararının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

'Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz' diyen Volkan, ''Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun...'' ifadelerini kullandı.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'den son dakika bombası: Volkan Demirel!