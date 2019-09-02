Fenerbahçe'de son dakika: Volkan Demirel'den ilk mesaj
Aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından bir paylaştım yaptı ve ''Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun'' dedi.
Fenerbahçe, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı. 37 yaşındaki isim de jübile kararının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
'Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz' diyen Volkan, ''Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun...'' ifadelerini kullandı.
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