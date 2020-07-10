Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz Rizespor’dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriç'e Roma kancası. Temsilcilerimiz Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma, Kosovalı golcü için sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Dzeko'nun Juventus'a transfer olması ihtimali nedeniyle Muriç'i listesine alan Roma'nın bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun Muriç için 8 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki rakamları kabul etmeyeceği iddia edilmişti.

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe’de 34 maça çıktı ve 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.



