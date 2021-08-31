Fenerbahçe dün Morita’nın İstanbul’a gelmesini beklerken Santa Clara son anda çark etti. Portekiz ekibi, 5 milyon Euro’luk teklifin kendileri için yeterli olmadığını ve 10 milyon Euro istediklerini belirtti. Japon oyuncunun transferi yattı.

Morita olmadı, Eustaquio geliyor

Yönetim, Vitor Pereira’nın talebiyle Portekiz’den başka bir oyuncuya, Stephen Eustaquio için harekete geçti. Pa cos forması giyen Kanadalı futbolcu için ilk temas kuruldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusundan, “Kulübümle anlaşın, ben gelmeye hazırım” mesajını alan yönetim bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Eustaquio, bu sezon 4’ü Konferans Ligi elemesi ve 4’ü de lig olmak üzere 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Forvet için çifte atak!

Keita Balde, Sampdoria’yla anlaşınca yönetim listedeki diğer isimlere yöneldi. Cedric Bakambu ile bir görüşme daha yapan Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcudan Beijing Guoan’la sözleşme fesih görüşmelerini bir an önce sonuçlandırmasını istedi. Fenerbahçe, alınacak golcünün mutlaka UEFA listesinde yer almasını istiyor. Kanarya’nın diğer adayı olan Felipe Caicedo için de görüşmeler devam ediyor. Ekvadorlu yıldızla ilgili vatandaşı Valencia’nın olumlu referansı sonrası iş daha da ciddiye bindi. Avrupa’da transfer bu gece bitecek. Eğer Lazio, Caicedo’yu bugün satamazsa, Fenerbahçe, 32 yaşındaki golcüyü kiralamak için hızlı bir operasyona imza atacak.

Sağa yedi aday Bustos!

Sarı-Lacivertliler’de sağ kanat beki transferi öncelik değildi ama son dönemde bu bölge için de girişimler hız kazandı. Dortmund’lu Marius Wo lf’un ardından Fabricio Bustos, Fenerbahçe’nin radarına takılan son isim oldu. İndependiente forması giyen Arjantinli yıldız için İspanyol ekibi Valencia da devrede. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu Kanarya’ya yeşil ışık yaktı. İndependiente de Bustos’u haziranda bedavaya kaybetmektense şimdi gelir elde etmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Arjantin ekibi ile pazarlıklara başladı. Diğer yandan Wolf’u da sıcak tutan yönetim bu ikiliden birini 2 Eylül’e kadar İstanbul’a getirmek istiyor.







