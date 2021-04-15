Fenerbahçe lig yarışını sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor. A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, geçen sezon düşmesi beklenen ancak pandemi dolayısıyla ertelenen yabancı sayısına uygun olarak hareket ediyor. Takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.

Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor. Dorukhan Toköz, Alpaslan Öztürk gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor. Bunun yanı sıra Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Ümraniye'den Denizhan Taşkan, Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çağatay Kurukalıp gibi 20 yaş altı gelecek vaat eden isimler izlettiriliyor. (Sabah)