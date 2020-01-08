8 Ocak Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer habererinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 5 yıllık şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takımda stoper ve sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? İşte 8 Ocak Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

ZANKA ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro karşılığında Huddersfield Town’dan transfer edilen Zanka Fenerbahçe’den ayrılıyor.

Süper Lig’in ilk yarısı itibariyle 18 maçta forma giyen ve 3 gol atan Danimarkalı stoperin ağır görüntüsü Ersun Yanal’ı memnun etmezken, 29 yaşındaki oyuncunun birebirde genelde yetersiz kalması Zanka’nın gözden çıkarılmasına neden oldu. Sportif Direktör Damien Comolli’nin transfer ettiği tecrübeli futbolcunun İngiltere’ye geri döneceği belirtilirken, şu anda Championship’te alt sıralarda yer alan Hudderfield’in Zanka’yı yeniden istediği kaydedildi.

Ligde en çok gol yiyen ilk 5 takımdan biri olan Huddersfield’de teknik direktör Danny Cowley’in elinde Kongolo – Stankovic – Elphick – Green ve Schindler gibi isimler olmasına rağmen defans hattından memnun olmadığı ifade edilirken, 48 yaşındaki çalıştırıcının Zanka için can attığı bildirildi. (Akşam)

FENERBAHÇE'DE İKİ TRANSFER BİRDEN!

Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Damien Comolli, birçok isimle görüşmeler yapıyor. Bir yandan da menacerler, stoper, sol bek ve hücum oyuncusu arayan Fenerbahçe’ye peş peşe oyuncu önerilerinde bulunuyor. Bunlardan iki yıldız ön plana çıktı. Luiz Gustavo’nun menacerliğini de yapan ROGON Şirketi, Hertha Berlin’deki oyuncusu Jordan Torunarigha’yı kiralık olarak teklif etti. 1.93 m. boyunda olan 22 yaşındaki futbolcu, stoperde görev yapıyor. Sol ayaklı olan Torunarigha, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, bu sezon Hertha’da 4 resmi maçta şans bulabildi.

Galatasaray alamadı!

Fenerbahçe’ye teklif edilen hücum oyuncusu ise tanıdık bir isim: Alan Carvalho... Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Sambacı’yı transfer etmek için uzun süre uğraşmış ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor. Menaceri Joseph Lee, oyuncusunun Sarı- Lacivertliler’e gelebileceğini iletti. Hücumda her bölgede oynayabilen Alan Carvalho, Fenerbahçe tarafından değerlendirilmeye alındı.

FENERBAHÇE'DE ADIL RAMI AYRILIYOR!

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergilerken hücum hattının yaptığı iyi işlere rağmen savunmadaki problemler bir türlü giderilemedi. Galatasaray, Yeni Malatya ve ligin ilk maçı olan Gaziantep maçları dışında her maç kalesinde gol gören Kanarya'da Adil Rami de yolcu...

Sezon başında sportif direktör Comolli'nin tecrübesine güvenerek takıma kazandırdığı Rami adeta yedek kulübesine demir attı ve takıma hiç katkı veremedi.

Fransız RMC Sport'un haberine göre ise Rami takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli savunmacının menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Savunma transferleri tutmadı

Fenerbahçe neredeyse her maç gol yedi bu sezon. Derbide Beşiktaş 1 kere geldi golü buldu. Küme düşmemeye oynayan Kayseri, bir kere ofsayttan kurtuldu, golü attı ve tek 3 puanını Fenerbahçe'den aldı. Örnekler çoğaltılır. Serdar Aziz, Sadık, Rami ve Zanka... Hiçbiri tutmadı. 'Savunmanın en iyisi Jailson oldu' bile diyebiliriz. Burada Ersun hocaya pek sorumluluk yükleyemiyoruz. Evet, transferler tutmamış olabilir, kendisi en azından bu kadar stoperden yararlanmayı bilmeliydi, doğru. Ancak olmuyor. Hoca her şeyi denedi. Savunma inanılmaz hatalar yapıyor. Kaleci Altay olmasa Rize maçı bile 2-2 bitebilirdi.

FENERBAHÇE ANLAŞTI! FALETTE GELİYOR...

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı- Lacivertliler, Gineli stoper Simon Falette'nin kiralanması için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

Rami'nin 2.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulacak olan Sarı-Lacivertliler, Falette'yi 6 aylığına kiralayacak. Gineli stoperin satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak.

Sol stoperde oynayan 27 yaşındaki Falette, Serdar Aziz'in yeni partneri olacak. 1.85 boyundaki Falette, stoperin yanı sıra sol bek de oynuyor. Gineli'nin kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Falette için en büyük soru işareti ise oyuncunun bu sezon Eintracht Frankfurt'ta sadece 1 maçta forma giymesi. 27 yaşındaki futbolcunun maç eksiğinin olması taraftarlarda endişe yaratıyor.

Fransız spor sitesi RMC de Fenerbahçe'nin Simon Falette'yi renklerine bağlayacağını yazdı. Transferin imzaya kaldığı belirtildi.

F.Bahçe'nin transferini bitirme aşamasında olduğu Falette, 7 kez Gine Milli Takımı formasını giydi..

RICARDO RODRIGUEZ DE SICAK GELİŞME!

Trtspor'un haberine göre; Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'de oynamayı çok istediğini belirtti.

Gün içinde İtalya'dan gelen haberlerde ise tarafların anlaşma sağladığiddia edilmişti. Milan'ın bonservisiyle satmak istediği oyuncu için Sarı Lacivertliler ilk etapta kiralama formulünü öne sürüyor.

İsviçreli oyuncu bu sezon Milan formasıyla 5 Serie A maçına çıktı.

FENERBAHÇE'YE AZERİ YILDIZ! EMRELİ...

Fenerbahçe bu kez de kardeş ülke Azerbaycan’ın en yetenekli golcüsü olarak gösterilen Mahir Emreli’ye kancayı taktı. 22 yaşındaki oyuncu Karabağ forması giyiyor. Emreli, bu sezon 25 resmi maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı. Başarılı oyuncu, 19 kez Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyip 4 kez fileleri sarstı. Mahir Emreli, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor ve sol ayağını kullanıyor.



