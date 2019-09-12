Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! Sarı lacivertliler Melnjak için devrede!

Fenerbahçe, devre arasında Rizespor’un Hırvat sol beki Dario Melnjak’ı transfer etmek istiyor. Başkan Ali Koç önümüzdeki günlerde Rize yönetimi ile görüşecek.

12 Eylül 2019, Perşembe 08:35 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! Sarı lacivertliler Melnjak için devrede!

Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan Fenerbahçe sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol bek Dario Melnjak'ı çok beğendiği ve yönetime alınması yönünde rapor verdiği belirlendi.

Kolarov için çok uğraşan ancak alamayan Fenerbahçe transferin son gününde Clichy'ye de teklif götürmüştü.

Rize ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin Hırvat solbek için de önümüzdeki günlerde Rize ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim

Bu haberi de okudularFenerbahçe'ye yepyeni bir orta saha

Bu haberi de okudularFenerbahçe'de Vedat Muriqi sürprizi! Şimdi de Atletico Madrid...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...