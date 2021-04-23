Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Moussa Marega konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, "Porto ile yaptığımız görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi.

Menajer Aissa'nın Fenerbahçe yetkilileriyle telefonla bir görüşme yaptığı ve "Artık daha net bir şekilde Marega'nın Fenerbahçe'ye transferini konuşabiliriz" dediği ifade edildi.

Sarı-Lacivertli kurmayların Covid-19 nedeniyle seyahatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle şu anda yüz yüze görüşme gerçekleştirememiş olsa da en kısa sürede hem Marega hem de menajeri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler.

Piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan 30 yaşındaki Malili golcünün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz hafta sonunda da Portekiz basınında Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı. (Takvim)