Transferde hız kesmeye niyeti olmayan Fenerbahçe asıl bombayı da patlatmak üzere. Yönetici Semih Özsoy da yeni transferlerin olacağını ama sürprizi kaçmaması için açıklama yapmak istemediğini söylemişti.

Şimdiye kadar Süper Ligi tanıyan isimlere ağırlık veren sarı-lacivertli kurmaylar, dış transfere yöneldi ve dünyaca ünlü yıldızla görüşmelere başladı.

İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe, Juan Mata transferi için Manchester United ile resmi görüşmelere başlayacak. Sarı Lacivertliler, İspanyol yıldızı düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Juan Mata, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.



