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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Ajax, Altay Bayındır için geliyor

Altay için ise Ajax Sportif Direktörü Overmars İstanbul'a geliyor. Altay için kapı 18 milyondan açılacak.

20 Haziran 2021, Pazar 10:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Ajax, Altay Bayındır için geliyor

Fenerbahçe 'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Bu kulüllerden birisi olan Ajax, genç eldivenin transferi için ısrar ediyor. 

AJAX İLE SIKI BİR PAZARLIK YAŞANACAK

Ajax, Altay'ı kesin olarak renklerine bağlamak isityor. Menajerler ilk teması sağlasa da Sportif direktör Overmars İstanbul'a gelip Fenerli yöneticilerle yüz yüze görüşecek. Fenerbahçe Altay için kapıyı 18 milyon Euro'dan açıyor. Sıkı bir pazarlık bekleniyor.

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