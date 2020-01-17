17 Ocak Cuma son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ricardo Rodriguez transferinde son durum ne? Max Kruse satılacak mı? Damien Comolli'nin yerine Fenerbahçe'de kim gelecek? Simon Falette'e lisans çıkacak mı? Fenerbahçe limit artırımında yaşadığı sıkıntı nedeniyle istediği transferleri yapamıyor. Fenerbahçe taraftarı merakla tranfserdeki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve gelişmeler...

MAX KRUSE SATILIYOR MU?

82 milyon TL’lik limit aşımını kapatmadan yeni transferlere lisans çıkaramayacak olan F.Bahçe, 31 Ocak’a kadar bu sorunu çözmek için tüm olasılıkları masa yatırmış durumda. TFF Lisans Kurulu tarafından özel bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylamasını bekleyen Kanarya’nın şu anda yapması gereken en önemli hamle mevcut kadrodaki oyuncuların satışının gerçekleşmesi olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, kendi aralarında yaptığı toplantıda sürpriz bir oyuncunun satışını gündeme getirdi.

Bu isim takımın en çok kazanan ve talipleri olan futbolcusu durumundaki Max Kruse… Alınan bu karar Alman oyuncunun menajeri ile de paylaşıldı. Bu gelişme sonrası İstanbul’a gelen Kruse’nin menajeri oyuncusuna gelen teklifleri yetkililere iletti. Sarı-Lacivertliler, TFF Lisans Kurulu’nun vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe yönetimi, Kruse’ye gelen teklifleri de masaya yatırdı. Fenerbahçe’nin satmayı planladığı diğer oyuncular ise Zajc ve Rami… Bu iki oyuncu için gelen teklifler değerlendiriliyor.

Fortuna Düsseldorf teknik direktörü Friedhelm Funkel, Max Kruse’nin ayrılışını Werder Bremen’in içinde bulunduğu krizin ana nedeni olarak tanımladı. Weser Courier’e verdiği röportajda Alman teknik adam, “Kruse takım arkadaşlarını yanına aldı, genç insanlar onun gölgesinde büyüdü, takım arkadaşları için koruyucu bir kalkan görevi gördü” dedi. Kruse için Funkel “Son yıllarda Werder Bremen için ölçüt oldu. Neredeyse tüm ekibin hayatını şekillendiren adamdı. kruse Bremen için her anlamda kayıp” dedi.

Kaynak: Akşam

RICARDO RODRIGUEZ DE SON DURUM!

Fenerbahçe’de limit aşımındaki konulara rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler prensipte anlaşmaya vardığı isimleri kadrosuna katabilmek için iki bankayla vardığı borç yapılandırma anlaşmasının onaylanmasını ve lisans kurulunun transfere izin vermesini bekliyor.

Sarı-lacivertli takımda öncelik sol bek transferi. Bunun için Ricardo Rodriguez hâlâ en güçlü aday. İsviçreli yıldızı isteyen PSV kulübü, Milan ile anlaşmaya varsa da henüz tam olarak deneyimli sol beki ikna edebilmiş değil. Tecrübeli sol bek Fenerbahçe’de oynamayı istiyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı girişimler sürüyor.

İtalyan basını da sarı-lacivertli takımın Milan’a yeni bir teklif yaptığını ve transferi bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Sarı-lacivertlilerin 1 milyon euro kiralama 5 milyon euro da satın alma opsiyonu teklifi yaptığı belirtildi. (Skorer)

FENERBAHÇE'DE GÖZLER TFF'DE...

Fenerbahçe için kritik gün geldi çattı. Sarı-Lacivertliler daha önce harcama limiti için Tahkim Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak bu geri çevrilmişti. Bugün ise Sicil Kurulu, Fenerbahçe’nin borç yapılandırma anlaşmasını görüşecek. Sarı- Lacivertliler, diğer kulüplerin aksine Bankalar Birliği ile anlaşamadı. Ali Koç ve yönetimi, iki özel bankayla borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sonrası harcama limitlerinin revize edilmesi için Sicil Kurulu’na başvuruda bulundu. Kurul bugünkü toplantısında başvuruyu inceleyecek ve bir karara varacak.

COMOLLI'NİN YERİNE EMRE BELÖZOĞLU!

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Damien Comolli’nin görevden ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi izleyeceği yol haritasını belirledi. Ali Koç, sezon sonuna kadar yeni bir sportif direktör getirmeyi planlamıyor. Başkan, Falette ve Rodriguez transferlerinde süreci yöneten isim olan yönetici Selahattin Baki’yi Samandıra’da görevlendirecek. Baki, sezon sonuna kadar futbolun başındaki kişi olacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü kuracak, transferlerle ilgilenecek. Sezon sonundaki plan ise belli: Emre Belözoğlu...

Sertifikası var

Tecrübeli yıldız, sportif direktörlük sertifikasına sahip. Daha önce yaptığı açıklamalarda, teknik direktörlükten ziyade böyle bir rol üstlenmek istediğini de söylemişti. Emre eğer futbolu bırakma kararı alırsa, EURO 2020’de son kez sahaya çıkacak. Ali Koç, turnuva sonrası 39 yaşındaki futbolcu ile masaya oturup, sportif direktör olmasını isteyecek. Ancak jübilesi sonrası Emre’ye görev vermek isteyen sadece Fenerbahçe değil.

Şenol Güneş de istiyor

Şenol Güneş de tecrübeli ismin milli takıma almak istiyor. Yıldız futbolcu, kramponlarını asma kararı verirse, bir süre ailesiyle vakit geçirdikten sonra geleceğiyle ilgili izleyeceği yolu belirleyecek.

FALETTE BEKLEMEDE!

TFF’den çıkacak kararı sabırsızlıkla bekleyen isimlerin başında Simon Falette geliyor. Frankfurt’tan kiralanan Gineli stoperin lisansı, harcama limitleri yüzünden çıkartılamadı. Falette bu nedenle kupadaki Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Sicil Kurulu’ndan olumlu haber gelmesi halinde yönetimin ilk işi, 27 yaşındaki futbolcuya lisans çıkartmak. Bugün işlemler yetişirse, Falette yarın ligde oynanacak olan Gaziantep mücadelesinin kadrosuna alınacak.



