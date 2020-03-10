Ersun Yanal’ın yerine gelecek ismi belirleyemeyen Sarı-Lacivertliler’de başkan vekili Semih Özsoy, “Ligi bilen hoca getireceğiz” dedi. Gözler; başta Lucescu olmak üzere Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Zico-Alex ikilisine çevrildi.

İlk aday Erol Bulut

Önce Yeni Malatya, ardından Aytemiz Alanyaspor... Erol Bulut, teknik direktör olarak sadece iki takım çalıştırdı ama ikisinde de son derece başarılı oldu. Bu sezon Alanya ile zirve yarışı yapan, Türkiye Kupası’nda final yolunda önemli bir adım atan Bulut, Fenerbahçe’nin listesinde ilk sırada. Ancak Sarı- Lacivertliler, henüz başarılı teknik adam için girişimde bulunmadı. Ali Koç, önce Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşecek. Çavuşoğlu onay verirse, Bulut ile masaya oturulacak.,

Zico&Alex gönüllerde!

Semih Özsoy, teknik direktör adaylarıyla ilgili olarak, “Aklımızda, gönlümüzde olanlar var” demişti. Zico&Alex ikilisi yönetim için ciddi bir alternatifken, taraftarların ise gerçek anlamda gönlünde olan isimler konumunda. Fenerbahçe her iki isimle de yollarını buruk bir şekilde ayırmıştı. Yönetimde bir grup, Zico&Alex ikilisinin gelmesi halinde taraftarın da tam desteğini alacakları görüşünde. Ancak Zico’nun 4 yıldır takım çalıştırmaması, Alex’in hiç tecrübesinin olmaması yönetimde soru işareti yaratıyor.

Lucescu için nabız yoklandı

A Milli Takım’da görev yapan, öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş’ta şampiyonluklar yaşayan Lucescu’nun Türkiye’yi yakından tanıması en büyük avantajı. Lucescu için aracılar vasıtasıyla nabız yoklandı. Rumen hocanın bir büyük artısı da kısa vadede takımdaki kan kaybını durduracak potansiyelde olması.

Listedeki Tayfun Korkut’a da haber gönderildi. Almanya’da daha önce Hannover, Leverkusen ve Stuttgart’ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, ‘evet’ dedi ancak ilk etapta sezon sonunu işaret etti.