Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Skrtel’in takımdaki geleceği merakla beklenirken, müjdeli bir haber geldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın daha önce ısrarla, “Şartlar uygun olursa, takımda tutalım” dediği Skrtel, sezon sonunda bitecek kontratından bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro kazanıyordu. Yönetim, ikinci devrede de ortaya koyduğu performansla savunmanın en iyisi olan 34 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık bir teklifte bulundu ve ücretini de 2 milyon Euro olarak belirledi.

Olympiakos da kanca atmış

Bu düzeyde bir teklifi bulamayacağını düşünen Slovak oyuncunun, şartları değerlendirdikten sonra Sarı- Lacivertliler’le gelecek sezon da takımda kalmak adına anlaşma sağladığı bildirildi. Bu arada Skrtel’e, Valbuena’yı kadrosuna katan Yunanistan ekibi Olympiakos’un da kancayı taktığı, ancak Skrtel’in İstanbul’da kalmaktan yana tavır sergilediği bildirildi.

Yusuf Dursun