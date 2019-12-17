Fenerbahçe'de son dakika Simon Kjaer gelişmesi

Son dakika haberi... Sadık sezonu kapattı, Zanka’nın formu dibe vurdu, Rami hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor... Fenerbahçe için devre arasında Simon Kjaer’i geri getirmek adeta zorunluluk oldu.

17 Aralık 2019, Salı 06:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika Simon Kjaer gelişmesi

Fenerbahçe’nin ocak ayındaki bir numaralı önceliği sol beke takviye yapmaktı. Ancak savunmanın göbeğinde yaşanan gelişmeler, stoper transferini de önemli hale getirdi. Rami geldiği günden beri beklentilerin altında kaldı. Zanka, son haftalarda ciddi form düşüklüğü yaşayınca formayı Sadık Çiftpınar’a kaptırdı. Ancak 26 yaşındaki oyuncu sakatlandı ve sezonu kapattı. Bu nedenle, zaten listede olan Simon Kjaer için girişimler hızlanacak. Atalanta’da kiralık oynayan Danimarkalı’nın Ocak ayında kulübü Sevilla’ya dönmesi bekleniyor.

Atalanta gönderiyor

İtalyan ekibinin teknik patronu Gasperini yaptığı son açıklamada, “Kjaer oynamıyor çünkü benim kararım bu yönde. Sakat değil. Harika bir futbolcu ama bizim stilimize uymadı” demişti. Fenerbahçe, Sevilla ile temasa geçerek Kjaer’i sezonun ikinci yarısında kiralamak istiyor.

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