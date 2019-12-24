Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz sezonun devre arasında olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan ve ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'e Rus ekipleri kanca attı. Ersun Yanal'ın değişilmez isimleri arasına giren ve son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerine dönüş sinyali veren başarılı oyuncuyla Rus ekipleri Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'ın ilgilendiği iddia edildi.

Beyaz TV'de yer alan habere göre Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan, 29 yaşındaki oyuncu için ocay ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ayrıca Rubin Kazan Sportif Direktörü Oleg Yarovinski'nin Kazan'da tam 10 yıl boyunca top koşturan ve takımın unutulmazları arasına adını yazdıran Gökdeniz'i arayarak deneyimli stoper ile ilgili bizzat bilgi aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Serdar, rakip filelere 2 de gol bıraktı. Fenerbahçe ile 2022 yılının mayıs ayına kadar söyleşmesi bulunan milli stoperin piyasa değeri ise 2 milyon euro.