Fenerbahçe'de son dakika! Serdar Aziz sakatlandı
Fenerbahçe’nin milli stoperi Serdar Aziz, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Savunma arkasına atılan topa müdahale ederken yere ters basan tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından kenara alındı.
Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor. Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı.
Sakatlıktan yeni dönen Serdar Aziz’in durumunun ciddi olup olmadığı bugün çekilecek MR’dan sonra belli olacak.
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