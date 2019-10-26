Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor. Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı.

Sakatlıktan yeni dönen Serdar Aziz’in durumunun ciddi olup olmadığı bugün çekilecek MR’dan sonra belli olacak.

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