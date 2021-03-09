Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'ın yaşadığı sakatlık, futbolseverleri korkuttu. Skubic'le sert bir şekilde çarpışan ve hastaneye kaldırılan Yunan yıldızın sağlık durumu hakkında Fenerbahçe'den açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Pelkas'ın durumunun iyi olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Hafif bir kanaması vardı ve şuuru kapalıydı'

"Göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor. Aldığı darbeye bağlı şuurunu kaybetmişti. Bilinci evet kapalıydı. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı. Ağzından gelen hafif bir kanaması vardı ve şuuru kapalıydı. Sahada kendine gelmesi için yardımcı olduk. Ayılttık. Şuuru yerine geldikten sonra göğsünde ağrıları vardı. Bir an önce ambulansa aldık. Boyunluğunu taktık, damar yolunu açtık ve hastane ortamına getirdik.''





'Herhangi patolojik bir şey görünmüyor'

''Şimdi yapılan tetkiklerinde beyin, boyun ve akciğer tomografisini çektik. Buradaki beyin doktoru profesör arkadaşla birlikte baktık, herhangi patolojik bir şey görünmüyor, sıkıntılı bir durumu yok ama tabi bir süre kontrol altında olması gerekiyor. Şimdi İstanbul’a seyahat edeceğiz, sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla birlikte İstanbul’a dönecek. Bir sıkıntısı yok.''

'Genelde bu tip darbelerden sonra hafıza kaybı oluyor'

''Kemik yapılarında ve diğer dokularında şu anda radyolojik olarak herhangi bir problemi görülmüyor. İstanbul’a gittiğimizde kontroller devam edecek. Oradaki beyin cerrahı ya da göğüs cerrahı arkadaşların tavsiyesi ile herhalde bir gece müşahade altında kalır. Sonra durumuna göre tekrar dinamik bir süreç olabilir. Ona göre hareket edeceğiz. Şu anda genel durumu da iyi. Genelde bu tip darbelerden sonra hafıza kaybı oluyor. Biraz hatırlayamıyordu, şimdi hepsi yerine geldi.''

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