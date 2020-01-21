Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Moses'ın Inter'e transferi artık an meselesi...

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard kısa süre önce Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'den Chelsea'ye döneceğini ancak başka bir takıma transfer olacağını açıklamıştı.

Vıctor Moses İtalya'da

29 yaşındaki kanat oyuncusu İtalya'ya gitti. Bu sezon Fenerbahçe'de çok fazla şansı bulayan Nijeryalı futbolcunun İtalya'da olduğunu gösteren fotoğraf İtalyan basını tarafından paylaşıldı.

Geçen sezon devre arasında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan yıldız futbolcu Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkıp 5 gol atma başarısı gösterdi.

Moses'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyordu.

Inter için bugün sağlık kontrolünden geçecek Moses ardından resmi sözleşmeye imza atacak!



