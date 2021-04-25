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Fenerbahçe'de son dakika: Mesut Özil dönüyor!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşuyor. Mart'taki Antalyaspor sınavında sakatlanan Özil'in, bu akşam ikinci yarıda süre alma ihtimali var.

25 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika: Mesut Özil dönüyor!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart'ta Kadıköy'de 1-1 berabere sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında bileğinden sakatlanmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra takımla idmanlara başlayan Mesut, 2-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında riske edilmemek adına kadroya alınmamıştı.

Artık tüm sıkıntılarını atlatan Mesut'un, tıpkı bu akşam 11'de olması beklenen Gökhan Gönül gibi Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'deki eksikler ise Altay, Sadık ve Perotti olacak.

Yusuf Dursun


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