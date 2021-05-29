F.Bahçe'de Emre Belözoğlu bir yıl daha takımın başında kalırken, transfer hareketliliği de sürüyor. Sabah'ın haberine göre; Lazio'da oynadığı dönemde de gündeme gelen Lucas Biglia'nın transferi için tekrar düğmeye basan sarı-lacivertliler, hem oyuncuyu hem de kulübü Karagümrük'ü ikna etmeyi başardı. Geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli orta sahanın imza atmaya hazır olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde tasarruf etmek için bu transfere yöneldiği kaydedildi.

HEM PAHALI HEM VERİMSİZLER

Aynı bölgede oynayan ve toplam maliyetleri 6 milyon Euro'yu bulan Sosa ve Gustavo'dan indirim talep eden ancak olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, performansı yeterli görülmeyen bu iki oyuncudan en az birini göndermeyi hedefliyor. Yönetim bunu başarırsa, yıllık 1 milyon Euro civarında sözleşmeyle 35 yaşındaki Biglia'ya hemen imza attıracak. Böylelikle bütçede minimum 2 milyon Euro'ya yakın tasarruf sağlanmış olacak.

BERKE'YE YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarılacivertliler ile 1 yıl kontratı kalan genç kaleci için yönetimin yeni sözleşme önermeye hazırlandığı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor. Son 2 sezonu Westerlo'da kiralık geçiren Berke, 46 maça çıktı ve performansıyla alkış aldı.





35 YAŞINDA 35 MAÇ OYNADI!

Lucas Biglia, 2006-2013 yıllarında Anderlecht forması ile adını duyurmuş ve 2013- 2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını giymişti. Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 35 maçta görev aldı.

FİLİP NOVAK VEDA EDİYOR

Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir. Çek sol bek, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamazken, ayrılmanın eşiğine geldi. Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta 11'de şans bulabilen Novak, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

BERKE'YE YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl kontratı kalan genç kaleci için yönetimin yeni sözleşme önermeye hazırlandığı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor. Son 2 sezonu Westerlo'da kiralık geçiren Berke, 46 maça çıktı ve performansıyla alkış aldı.